Initiatiefnemers verwachten ‘eindspurt’ bij inzendingen Groninger Scheurkalender

Inmiddels hebben ruim 1.750 mensen een persoonlijke foto ingestuurd voor de Groninger Scheurkalender voor 2021. De initiatiefnemers sluiting niet uit dat, met de gebruikelijke eindspurt tijdens de laatste week voor de sluiting (15 augustus) in het vooruitzicht, de grens van 2.000 inzendingen gepasseerd wordt.

“Alle Corona-ellende ten spijt, het heeft de inzenders niet weerhouden om persoonlijke foto’s in te sturen van iets wat hen in Groningen beweegt”, zo schrijft initiatiefnemer Hent Hamming maandagmiddag. De kalender laat op een leuke en persoonlijke manier zien wat ook een kracht van Groningen is.

Wie nog kans wil maken om in de Groninger Scheurkalender van 2021 opgenomen te worden, heeft nog tot en met 15 augustus de tijd. Alle inzenders ontvangen in de loop van september bericht hoe en waar de scheurkalender medio oktober feestelijk gepresenteerd wordt.