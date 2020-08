Informatiemarkt KEI-week met coronamaatregelen: “Het is een uitdaging.”

De informatiemarkt van de KEI-week op het Suikerunie-terrein werd maandag drukbezocht. De markt is dé kans voor studentenverenigingen om nieuwe leden te werven, omdat hun eigen introducties niet door mogen gaan.

Even leek het erop dat ook de informatiemarkt vanwege de coronamaatregelen niet door kon gaan, maar met extra maatregelen kan dat toch. Het is een belangrijke mogelijkheid voor studentenverenigingen om zich te laten zien aan eerstejaarsstudenten. Eén van de maatregelen is dat de informatiemarkt dit jaar niet één, maar vijf dagen duurt. Studenten kunnen zich voor een tijdslot aanmelden.

“Het is wel even wennen,” zegt Paula Bultstra van LHBTI-studentenvereniging Ganymedes. “We mogen niet achter onze stand vandaan komen. We zijn niet zo’n grote vereniging dus we zijn wel afhankelijk van dit soort evenementen. Het is wel echt een uitdaging, maar gelukkig hebben we een specifieke doelgroep, dus zij vinden ons vaak wel.”

Voor studenten is dit een van de weinige momenten om kennis te maken met studentenverenigingen. Een jongen uit Utrecht baalt dat hij nu moeilijker mensen leert kennen. “Alles is nieuw voor mij hier. Ik had wel wat mensen willen leren kennen bij de introductieweken van studentenverenigingen, zeker omdat ik hier nauwelijks mensen ken. Ik denk wel dat ze het zo goed als ze konden hebben opgelost. Ik twijfel tussen Albertus Magnus of roeiverenigingen als Gyas en Aegir.”

Een meisje uit Duitsland vind het minder moeilijk. “Dit is heel leuk. Ik wil graag meer over Groningen weten, dus dit is heel interessant. Ik ga ook veel livestreams kijken.”