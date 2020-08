Informatiebijeenkomsten over laden en lossen zonder uitlaatgassen in 2025

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Twee informatiebijeenkomsten moeten bewoners en ondernemers in de binnenstad informeren over de plannen die de gemeente Groningen heeft om het vracht- en bestelverkeer te verminderen in de binnenstad van Groningen. Voertuigen die zorgen voor uitlaatgassen mogen vanaf 2025 de binnenstad niet meer in.

De gemeente wil daarnaast blokkades van straten voor vrachtwagens. Dit moet onveilige situaties en geluidsoverlast tegengaan. Andere vormen van vervoer moeten vanaf 2025 gaan zorgen voor andere manieren van bevoorraden. In 2022 gelden er al venstertijden binnen de gehele Diepenring en bij winkelgebied De Westerhaven.

Bewoners en ondernemers krijgen binnenkort een brief met informatie over de plannen en een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. De eerste bijeenkomst is op 14 september vanaf 14.30 uur in het Forum Groningen. De tweede vindt plaats op dinsdag 22 september.