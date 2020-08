In plaats van eindexamenexpositie nu vijftien eindexamenexposities Minerva

nieuws

Vanwege corona ging de jaarlijkse eindexamenexpositie van Academie Minerva deze zomer niet door. In plaats daarvan komen er nu vijftien eindexamenexposities.



Tussen 2 september en 12 december zijn er tentoonstellingen onder de noemer Tales of the Unseen in de Koepelzaal van Academie Minerva. In deze doorlopende expositie worden verschillende presentaties gemaakt, waarin 130 studenten in groepjes hun afstudeerwerk laten zien.

Bezoekers zijn vanaf volgende week woensdag 2 september iedere week weer welkom voor een nieuwe tentoonstelling.

Meer info: https://www.academieminerva.nl/nl/evenementen/2180/tales-of-the-unseen