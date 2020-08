In Groningen gestolen scooter teruggevonden in Assen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In Assen hebben politieagenten zaterdag een scooter aangetroffen die ruim twee weken geleden gestolen werd in de stad Groningen. Daarover bericht RTV Drenthe.

De scooter werd aangetroffen op de Van Hogendorpstraat. Voorbijgangers zagen een jongen met de scooter lopen. Ze vertrouwden het niet omdat het slot uit de scooter was geboord. Daarop werd de politie gebeld. Toen agenten in hun patrouillewagen de straat kwamen ingereden sloeg de jongen direct op de vlucht waarbij de scooter bleef staan. Agenten hebben de scooter in hun dienstvoertuig ingeladen en overgebracht naar het politiebureau. Daar bleek dat het voertuig op 14 juli gestolen was in Groningen.

De jongen is nog voortvluchtig.