“Ik tuf door de stad om zoveel mogelijk doppen op te halen voor het UMCG”

Foto: Sophia Roggen

Zoveel mogelijk doppen ophalen zodat er onderzoek gedaan kan worden naar de ziekte van Huntington. Met dat project is Sophia Roggen uit Stad bezig. “Ik heb inmiddels al een kilo of 100.”

“Het idee ontstond een paar weken geleden”, vertelt Sophia Roggen. “Ik las bij verschillende media een artikel over UMCG-arts Harrie Kampinga die bierdoppen verzamelt. Met de doppen wordt geld ingezameld zodat er onderzoek gedaan kan worden naar de ziekte van Huntington. Toen dacht ik, daar kan ik mijn steentje ook aan bijdragen. Ik werk zelf in een horecabedrijf in de binnenstad. De horeca heeft het dit jaar zwaar te verduren, dus hoe leuk is het dan om samen iets te gaan doen. Om een gevoel van verbondenheid te creëren. In het begin waren het een paar café’s die doppen gingen inzamelen maar inmiddels is het al een hele rits waarbij zelf Huize Maas en De Drie Gezusters zich aangesloten hebben.”

Hoe bedoel je dat precies met de verbondenheid?

“Door de corona is het dit jaar een vervelend jaar. Het gaat in de horeca vooral over coronamaatregelen, controles en sluitingen. Met deze actie gaat het een keer over iets anders. Ik haal de doppen bij de verschillende horecagelegenheden op, je maakt een praatje. Je zet samen de schouders er onder.”

Hoe gaat het met de inzameling?

“Ja, dat gaat heel goed. Het zijn overigens niet alleen bierdoppen, maar ook doppen van frisdrank die gebruikt kunnen worden. Inmiddels heb ik vier stortzakken vol. Samen wegen die een kilo of 100. In mijn auto tuf ik langs de verschillende café’s om alles op te halen. Het zijn ook steeds meer bedrijven die zich aanmelden. Eén dezer dagen rij ik naar een kantine van een sportvereniging in het noorden van de provincie die zich ook aangemeld heeft.”

En binnenkort dus de doppen naar het UMCG sturen?

“Haha, ja dat is inderdaad de oproep. Maar dat gaat niet lukken. Ik heb de onderzoeker al een bericht gestuurd. De bedoeling is dat ik de zakken met doppen op de stoep ga zetten, maar ik heb van het ziekenhuis nog geen reactie ontvangen.”

Mensen die mee willen doen aan de actie, kan dat nog?

“Ja. Maar ik zeg daarbij wel dat het alleen bedoeld is voor café’s en sportverenigingen. Dus niet voor gezinnen. Bedrijven die mee willen doen kunnen een bericht plaatsen op mijn Facebook-pagina.” De Facebook-pagina van Sophia Roggen is hier te vinden.