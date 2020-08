Humanitas is op zoek naar voorlezers

Om kinderen te leren hoe leuk lezen is en om taalachterstanden in te halen lezen 200 vrijwilligers van Humanitas voor aan basisschoolleerlingen. Maar er zijn meer vrijwilligers nodig, want er staan nog 80 kinderen op de wachtlijst.

Dionne is één van die vrijwilligers. In haar zomervakantie leest de student één keer per week voor aan Jamal en Siham. “Ik vind het heel erg leuk. Meestal ben ik hier ook maar twee uurtjes per week, dus het is ook heel makkelijk te combineren. Je krijgt er heel veel voor terug, en het is gewoon heel gezellig.” De kinderen zijn ook enthousiast. “Het is heel leuk dat zij bij ons thuis komt,” vertelt Jamal. “Ze leest boeken en we kunnen kleuren.”

“Het gaat vooral om het plezier bij het lezen,” zegt Jeichien Martens van Humanitas. “Het is geen verlengde van school. Als je zelf lol hebt in lezen en het leuk vindt om met kinderen om te gaan, dan zijn we hartstikke blij met je.”