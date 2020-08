Hortus verrast door groot aantal bezoekers

nieuws

De Hortus in Haren is sinds mei weer geopend. De botanische tuin heeft sinds de heropening alweer veel bezoekers mogen ontvangen, tot verbazing van de Hortus zelf.

Jenny van der Linde van de Hortus vertelde dat zaterdagochtend in het radioprogramma Haren Doet op OOG Radio. “We zijn in mei met reserveringen begonnen, waarbij de Vrienden van de Hortus weer de Hortus konden bezoeken. Daarna zijn we op reservering overgegaan waarbij reguliere bezoekers de Hortus konden bezoeken, en daar is wel verrassend veel gebruik van gemaakt. We zijn de afgelopen maanden overstelpt met bezoekers, we zijn er echt heel erg verbaasd over en het is een heel positieve ontwikkeling voor ons.”

Voor de Hortus is het makkelijk om te voldoen aan de anderhalve meter-regel, de tuin is immers 15 hectare groot. “We hebben receptiedames, vrijwilligers die allemaal instructies geven. We hebben meerdere kassa’s die actief zijn, dus we kunnen het heel goed in goede banen leiden. We kunnen ook zien hoeveel mensen er binnenkomen en binnen zijn, en als het het te veel wordt een bezoekersstop instellen”, aldus Van der Linde. De receptie wordt daarnaast momenteel ondersteund door Blauw Helpt van luchtvaartmaatschappij KLM, waarbij personeel dat momenteel niet kan vliegen of werken voor KLM zich vrijwillig voor de maatschappij inzet.

De Hortus valt volgens haar niet onder de regels voor bijvoorbeeld pretparken of musea. “Het is gewoon een tuin met park en dat is gewoon een heel gunstig iets voor ons.” In de horecavoorzieningen van de Hortus worden vanaf maandag wel naam- en adresgegevens van bezoekers bijgehouden, zoals het kabinet wil.

Luister hier het interview met Jenny van der Linde terug:

Activiteiten vinden er inmiddels ook weer plaats. Er is tot en met 11 oktober een beeldtentoonstelling in de tuinen en er vindt binnenkort een voorstelling plaats uit het Noorderzomerprogramma van Noorderzon.