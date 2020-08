nieuws

Het Hoornsepad is vanaf maandag drie weken afgesloten. Wandelaars en fietsers worden omgeleid.



De middelste brug aan het Hoornsepad in het Hoornse Meer is aan onderhoud toe. Vanwege het werk aan de brug is het Hoornsepad vanaf maandag 24 augustus afgesloten voor fietsers en voetgangers. Deze afsluiting duurt naar verwachting drie weken. Een omleiding is met borden aangegeven.

De brug wordt in deze periode gerenoveerd met een nieuw brugdek en nieuwe leuningen en liggers.