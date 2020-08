Hooibroei in schuur boerderij zorgt voor inzet brandweer

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De brandweer van Eelde moest woensdagavond in actie komen in een schuur van een boerenbedrijf aan de Mandelandenweg in Eelde. In de schuur was broei ontstaan in pakken hooi.

De melding van een gebouwbrand kwam rond 20.10 uur binnen bij de hulpdiensten. Daarop werden een tankautospuit en een waterwagen van de brandweer Eelde ter plaatse gestuurd. Uit voorzorg kregen zij even later hulp van een tweede waterwagen van de brandweer van Norg. “Het gaat om een schuur van een boerenbedrijf”, vertelt incidentfotograaf Mike Weening. “In de schuur liggen pakken hooi opgeslagen. Hierin is broei ontstaan. Met een shovel worden de pakken hooi naar buiten gereden. De brandweer is druk bezig om het hooi af te blussen.”

Hooibroei is een proces van zelfontbranding dat vaker voorkomt. Door snel handelen kon woensdagavond erger worden voorkomen. “Je ziet dat sommige hooibalen zwart zijn geworden door de broei.” De situatie was uiteindelijk in de tweede helft van de avond onder controle. Naar de precieze oorzaak wordt nog onderzoek gedaan.