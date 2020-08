Hooghoudt op de Chinese toer

nieuws

Het Groningse jenevermerk Hooghoudt maakt na 132 jaar de stap naar China. Het bedrijf gaat daar de markt op met de nieuwe veriant ‘RAW Genever’.

De distributie komt voor rekening van Dumilco. Dit Nederlandse exportbedrijf is gespecialiseerd in het afzetten van luxe producten. De RAW genever zal zowel in Chinese winkels als in een select aantal bars te krijgen zijn.

Volgens directeur Arno Donkersloot van Hooghoudt zijn de eerste reacties erg positief. “Chinezen hebben minder bagage als ze jenever proeven. Zij zien onze RAW genever en snappen dat dit een voorloper van gin is.” Volgens Dumilco is in China de vraag naar Nederlandse merken met een rijke geschiedenis groot. De RAW genever is inmiddels in steeds meer landen verkrijgbaar, waaronder Frankrijk.