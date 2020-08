Honderden vrijwilligers melden zich aan voor corona vaccinonderzoek

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Bij PRA Health Sciences in Groningen hebben zich de afgelopen dagen honderden vrijwilligers gemeld om het kandidaat-coronavaccin van Janssen Vaccines uit Leiden te testen. Dat meldt de NOS maandagavond.

Het coronavaccin van Janssen Vaccines gaat de komende tijd fase 2a in. Dit onderzoek moet uitwijzen welke dosering de beste immuunreactie oplevert. Ook wordt gekeken naar de veiligheid van het vaccin. In totaal zoekt men 135 vrijwilligers die het vaccin krijgen toegediend, 45 in ieder centrum. Behalve in Groningen wordt het namelijk ook getest in het UMC Utrecht en het LUMC in Leiden.

Of er genoeg vrijwilligers zijn voor het fase 2a-onderzoek is onduidelijk. “Het vaccin wordt in twee groepen getest”, laat een woordvoerder aan de NOS weten. “Bij mensen tussen de 18 en 55 jaar en bij mensen boven de 65. Bij het onderzoek in België zagen we dat de eerste groep snel vol zat, maar dat het langer duurde voordat we genoeg oudere vrijwilligers hadden.” In België en ook in de Verenigde Staten heeft onlangs het fase 1-onderzoek plaatsgevonden. Daarbij wordt gekeken naar de veiligheid van het vaccin. Als de uitkomsten van het fase 1- en fase 2-onderzoek positief zijn volgt er een test met vele duizenden vrijwilligers in een gebied waar het virus volop rondwaart.

