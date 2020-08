Hond gedumpt bij Damsterdiep

nieuws

In de nacht van maandag op dinsdag is een hond vastgebonden aan een boom bij het Damsterdiep. De hond mist een oog en heeft een dikke bult op de voorpoot.



De Dierenambulance is op zoek naar mensen die iets gezien hebben of de hond en haar baasje kennen. De hond is in de nacht aangetroffen, vastgebonden aan een boom op het Damsterdiep, Oosterparkwijk/ Damsterbuurt. Het gaat om een volwassen, wit/ lichtbruine hond. Het is een teefje. Ze heeft een zwart nylon halsband om met een zwarte nylon riem eraan. De hond mist haar rechteroog. Ook zit er een dikke bult op haar voorpoot.

De hond is wel gechipt, maar deze staat niet volledig geregistreerd. Volgens chipgegevens heet de hond Sunny. Mogelijk komt ze oorspronkelijk uit Duitsland.

“Heeft iemand iets gezien? Kent iemand deze hond en/of haar baasje? Graag een pb of neem contact op met de dierenambulance Groningen- stad, (050) 5791900”.