Hitteplan vanaf donderdag van kracht

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De Veiligheidsregio Groningen wijst er op dat vanaf donderdag het Nationaal Hitteplan van kracht is. Dat is een waarschuwing voor hitte en de risico’s ervan, en een oproep om extra op elkaar te letten.



Tijdens hitte is het verstandig om je dagelijkse gang van zaken aan te passen. Zo voorkom je dat je oververhit raakt. Dit kan namelijk ernstige gevolgen hebben voor je gezondheid. Kinderen en ouderen zijn in het bijzonder kwetsbaar tijdens hitte, zij kunnen zelf niet altijd voorkomen dat ze oververhit raken.

Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.

Drink minstens twee liter water per dag. Ook als je geen dorst hebt.

Neem een koud voetenbad.

Leg een natte handdoek in je nek.

Zorg dat je huis koel blijft. Doe de gordijnen dicht en het zonnescherm naar beneden.

Open ramen en deuren als het ’s avonds kouder wordt.

Let op kinderen en oudere mensen. Zij drogen sneller uit bij hitte.

Geef huisdieren genoeg water om te drinken. Maak geen lange wandelingen met ze. Ga niet met ze naar buiten op het heetst van de dag; asfalt wordt erg heet.

Meer info: https://www.veiligheidsregiogroningen.nl/wat_jij_kan_doen/tijdens_een_crisis/extreme_hitte/

Het @rivm activeert morgen het Nationaal Hitteplan. Dat is een waarschuwing voor hitte en de risico’s ervan, en een oproep om extra op elkaar te letten. Op onze site vind je informatie over wat je nog meer kunt doen met deze hoge temperaturen. 🌞https://t.co/tPVDzRiN01 pic.twitter.com/2owIRXKeg0 — Veiligheidsregio Gr. (@VRgroningen) August 5, 2020