Hilda Bulthuis krijgt ‘Gouden speld met diamant’ voor vijftig jaar trouwe dienst

Hilda Bulthuis is al vijftig jaar het gezicht van boekhandel Boomker in Haren. Daarom werd ze maandagmiddag in het zonnetje gezet en kreeg ze de ‘Gouden speld met diamant’ opgespeld voor haar jubileum in het boekenvak. Ook relaties van de boekhandel kwamen maandagmiddag langs om te proosten op de feestelijke gebeurtenis.

Veel Harenaars weten niet anders dan dat Hilda er altijd is om hun aan een geschikt boek te helpen. Voor de jubilaris zijn de jaren omgevlogen, zo vertelt Bulthuis. Bulthuis kwam als kind al in de boekwinkel en begon op 14-jarige leeftijd al met werken bij Boomker.

“Als het mooi gaat en het is gezellig, dan houdt je het lang vol”, aldus Bulthuis. “Er zijn zelf klanten die ik al vijftig jaar ken en dat is gewoon leuk.”