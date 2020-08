Hier kun je de komende dagen nog jeuk- en blauwalgvrij zwemmen

nieuws

Net als in voorgaande zomers duiken ook dit jaar weer blauwalgen en platwormpjes op in verschillende zwemwateren rond de Stad. Maar er is nog genoeg zwemwater over in en rond de gemeente Groningen.

Het water van het Stadsstrand, de Ruskenveense Plas, het strand bij De Lijte, het strand bij de Meeroevers, De Recreatieplas in Engelbert en Grunostrand in Harkstede zijn goedgekeurd door de Provincie Groningen om in te zwemmen. Het water wordt tijdens het zwemseizoen tussen 1 mei en 1 oktober iedere twee weken gecontroleerd.

Ook de aankomende week blijft het weer zomers. Mensen met zwemplannen doen er verstandig aan op Zwemwater.nl te kijken of het water veilig is alvorens een duik te nemen.