Herstel spoorbrug bij Onnen duurt maanden langer

Foto: Google Maps - Streetview

De renovatie van de spoorbrug bij Onnen duurt drie maanden langer dan gedacht. Tot eind dit jaar blijft de brug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.



‘Om de spoorbrug bij Onnen in oude staat te herstellen, zijn meer werkzaamheden nodig dan we aanvankelijk dachten’, meldt Pro Rail. Volgende week (17 tot 23 augustus) is de brug voor al het verkeer gestremd.

‘Dan bouwen we steigers op en treffen we andere werkvoorbereidingen. Daarna is de brug weer toegankelijk voor fietsers en voetgangers’.

De aannemer is nog tot eind van dit jaar bezig. Het merendeel van het werk gebeurt overdag, maar tot eind november wordt er ook enkele nachten doorgewerkt.

