Herfststorm aanstonds: “Nog niet duidelijk hoe hard het precies gaat waaien”

Groningen zou de komende week wel eens te maken kunnen krijgen met de eerste herfststorm van dit jaar. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag is er veel bewolking en valt er regelmatig regen”, vertelt Kamphuis. “Een depressie die vanaf de Britse Eilanden de Noordzee optrekt is verantwoordelijk voor de regen. In de nacht naar woensdag trekt een lagedruk gebied over onze kustgebieden. Aan de flank van dit laag bevindt zich een stormveld waarbij de wind toe kan nemen tot een windkracht 9: een storm met zeer zware windstoten. In Groningen zal het komen tot een windkracht 6 of 7 waarbij er kans is op zware windstoten.”

Kamphuis noemt het een gevaarlijke situatie. “De bomen staan nog volop in blad waardoor ze dus echte windvangers zijn. In combinatie met de regen worden ze ook nog eens verzwaard. Hoe hard het precies gaat waaien is afhankelijk van de koers van het lagedrukgebied.”