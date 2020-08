Herfstachtige week met buien, een zuidwesterstorm en later een noordwesterstorm

nieuws

Het wordt een herfstachtige week met buien, een zuidwesterstorm, een noordwesterstorm en onweer. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag is een onstabiele dag”, vertelt Kamphuis. “De zon zal zich zo nu en dan laten zien maar er vallen ook enkele buien. Bij een matige westenwind, windkracht 3, wordt het 19 graden. In de nacht naar dinsdag zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 13 graden. Dinsdag overdag is het bewolkt en zijn er perioden met regen. Het wordt dan 19 graden.”

“In de nacht naar woensdag haalt de wind aan. Langs de Wadden is er kans op zuidwesterstorm. Ook woensdag overdag is het onstuimig met aanvankelijk langs de Wadden kans op een wester- of noordwesterstorm, windkracht 8 of 9. Boven het vaste land waait een krachtige of harde wind, draaiend van zuidwest naar noordwest, kracht 6 tot 7. Daarnaast vallen er stevige buien met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Het wordt woensdag 18 of 19 graden.”