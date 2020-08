Henk Wijngaard en Bernardine Waterloo maken loflied voor Groningen

Onder de hete studiolampen werken Bernardine Waterloo en Henk Wijngaard hard aan de clip voor hun nieuwe single. Samen hebben zij een track opgenomen die de gezelligheid en sfeer van stad en Ommeland laat zien. Dinsdag komt de single ‘Mijn Groningen’ uit.

Harrie Waterloo, de man van Bernardine, benaderde Henk met de demo van de track: “Toen het nummer voor het eerst hoorde, kreeg ik kippenvel van m’n nagels tot m’n kruin”, vertelt Wijngaard.

‘Ik kan niet zeggen of het waar is of niet, maar het schijnt dat je vanuit de ruimte Groningen ziet’, is een regel in het nummer met een speciale betekenis voor Wijngaard: “Jaren geleden zat ik met hem voor de keuring voor mijn vliegbrevet in Soesterberg. We raakten in gesprek over Groningen en toen vertelde hij mij: ‘Ik heb iets gezien wat jij nooit zult zien. Groningen vanuit de ruimte’. Dat ben ik nooit vergeten, dat vond ik zo mooi!”

Volgens Henk en Bernardine werd het tijd om een moderne single op te nemen over Groningen. “Wij willen Groningen op de kaart zetten met een echt stadsgevoel”, vertelt Bernardine.

Tijdens de Waterlooshow van 28 oktober spelen Henk en Bernardine het nummer in Huize Maas.