‘Helft schoolpersoneel voelt zich niet veilig bij coronamaatregelen’

52 Procent van het onderwijspersoneel vindt het niet veilig om met de huidige coronamaatregelen aan het werk te gaan. Dat blijkt uit een groot landelijk onderzoek van EenVandaag.

Voor het onderzoek werden 700 leraren en docenten benaderd die in het basis- en middelbaar onderwijs actief zijn. Uit het onderzoek blijkt dat zij zich vooral zorgen maken over de ventilatie. Vorige week riep de VO-raad het RIVM nog op om met een advies te komen over ventilatiesystemen op scholen. Ruim 60 procent van het personeel zegt niet op de hoogte te zijn van de kwaliteit van de ventilatie in hun schoolgebouw. “Ik ben zelf maar naar de technische dienst gegaan om te vragen hoe ons systeem werkt, want van de schoolleiding werd ik niet veel wijzer”, zegt een medewerker van een middelbare school in het onderzoek.

Veel lokalen hebben geen ventilatie

Ruim vijftig procent van het onderwijzend personeel op middelbare scholen voelt zich dan ook niet veilig om weer aan het werk te gaan met de huidige maatregelen op hun school. “Veel lokalen hebben geen ventilatie. Er kan misschien een raam open, op kiepstand. Er zitten dertig leerlingen in een klas die geen afstand kunnen houden. Ik maak me niet zo veel zorgen, maar mijn collega’s in risicogroepen wel.”

Ouders vinden het verantwoord

Voor het onderzoek werden ook 2000 ouders van leerlingen benaderd. Zij zijn echter een stuk positiever over de heropening. 85 Procent laat weten op de hoogte te zijn van de coronamaatregelen op de school van hun kind, 66 procent zegt het verantwoord te vinden dat de scholen weer volledig open gaan. Echter blijkt dat 57 procent van de ouders niet op de hoogte is van de kwaliteit van de ventilatie.