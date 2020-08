Harde wind velt boom in Haren en blokkeert weg

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Harense brandweer moest woensdagavond in actie komen aan de Westerse Drift in het dorp. In de straat was een boom door de harde wind geveld. Niemand raakte gewond.

De melding van een stormschade kwam rond 21.00 uur binnen waarop de Harense brandweer uitrukte met een tankautospuit. “Een stuk van de stam staat nog, de rest is omgewaaid”, vertelt incidentfotograaf Mike Weening. “De boom blokkeert het voetpad en een gedeelte van de weg. Brandweerlieden hebben direct de kettingzaag er bij gepakt en hebben de boom in mootjes gezaagd. Toen ze bijna klaar waren kwam ook de Milieudienst van de gemeente Groningen ter plaatse. Zij hebben de restanten ingeladen en meegenomen.”

Naar alle waarschijnlijkheid is de harde wind de oorzaak van het omvallen van de boom. Grote delen van Nederland hadden woensdag te maken met een krachtige tot stormachtige wind. Op het KNMI-station in Eelde werd een windstoot van 66 kilometer per uur gemeten. De zwaarste windstoot werd gemeten in Hoek van Holland waarbij 104 kilometer per uur werd geregistreerd.