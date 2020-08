H.N. Werkmankast gerestaureerd en wel, terug in Groninger Museum

nieuws

De H.N. Werkmankast is vanaf donderdag na een lange afwezigheid opnieuw te zien in het Groninger Museum. De kast, een monument van contrasten, werd recent gerestaureerd.

De kast is één van de belangrijkste werken van de kunstenaar en een waardevol collectiestuk. De presentatie is mogelijk gemaakt door de campagne ‘De kracht van onze Nederlandse Collecties’. Dit is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation.

Het Groninger Museum kocht de kast in 2017. Werkman beschilderde de twaalf panelen in de deuren in 1943, in opdracht van dominee August Henkels. Die was dol op Werkman’s werk en vroeg hem daarom de deuren van zijn kast te beschilderen ter versiering. Hij liet twaalf triplex paneeltjes bezorgen bij Werkman en vroeg hem om scènes uit verschillende delen van het Oude Testament te schilderen. Henkels was verrukt over het eindresultaat en de kast was een pronkstuk in zijn huis.

Van het restauratieproces, uitgevoerd door Noa Kollaard, zijn professionele opnamen gemaakt. Deze zijn vanaf half september te zien in het museum.