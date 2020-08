Grote zoekactie naar vermiste Kees (87)

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Hulpdiensten zijn vrijdagavond een grote zoekactie gestart naar een vermiste man van 87 jaar. De zoekactie concentreert zich langs het water aan de Beijumerweg nabij het Boterdiep.

De melding van de vermissing kwam in het begin van de avond binnen. Vrijwel direct werd een Burgernetactie op touw gezet. In dit bericht werden deelnemers gevraagd uit te kijken naar een man genaamd Kees. Kees is 87 jaar en droeg tijdens zijn verdwijning een beige broek, een wit hemd en donker grijze sloffen. De actie werd rond 21.00 uur afgesloten waarbij er nog geen resultaat was geboekt. Deelnemers wordt gevraagd uit te blijven kijken en bij aantreffen 112 te bellen.

Rond hetzelfde tijdstip kreeg de brandweer de melding om uit te rukken naar de Beijumerweg. “Aan duikers van de brandweer is gevraagd om de sloten en oevers langs het kanaal af te zoeken”, vertelt Joey Lameris van 112groningen.nl. “Ook is een boot ingezet die uitgerust is met sonar.” Het is onbekend waarom er specifiek in dit gebied gezocht wordt.