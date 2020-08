Groningse studentenverenigingen: “Veiligheid staat bij ons boven alles”

nieuws

Archieffoto: de KEI-week van 2017

Het kabinet maakt zich zorgen over de aanstaande introductieweken op hogescholen en universiteiten nu het aantal coronabesmettingen toeneemt. Maar maken de Groningse verenigingen zich ook zorgen nu volgende week de KEI-week begint?

Dizkartes: “Als je je zorgen maakt over corona kun je online vanuit je lui stoel alles volgen”

“Het is een hele lastige situatie”, zegt Aukje Hopmans van Dizkartes. “We hebben voor volgende week een programma samengesteld dat zich online en fysiek afspeelt. Alles wat fysiek plaatsvindt in onze sociëteit aan de Peperstraat willen we zo veilig mogelijk doen. We houden anderhalve meter afstand, er is genoeg desinfectie-middel voorhanden en we hebben onze plannen ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente en aan de organisatie van de KEI-week.”

De voorbereiding noemt Hopmans een hele opgave. “We hadden geen ervaring met het opzetten van zoiets. Ieder jaar proberen we ons tijdens de KEI-week zo goed mogelijk te laten zien als vereniging. Dat draaiboek gebruiken we bij wijze van spreke ieder jaar weer. Nu moesten we op nul beginnen. Ik kan sowieso zeggen dat dit voor mij, maar ook voor ons als bestuur, een hele leerzame ervaring is geweest.” Hopmans begrijpt heel goed dat nu de besmettingen ook in Groningen oplopen, dat studenten zich zorgen beginnen te maken. “Als je je er niet prettig bij voelt dan hebben we online op onze website van alles in petto. We hebben verschillende live-streams. Zo is er een bierproeverij, een Hollandse pubquiz en er zijn drie avonden met Q en A’s. En je kunt zelfs een virtuele rondleiding door ons gebouw krijgen.”

Bernlef: “Wij zijn niet heel erg vatbaar maar onze opa’s en oma’s moeten we beschermen”

Ook studentenvereniging Bernlef is tijdens de KEI-week online zichtbaar. “We hebben verschillende filmpjes gemaakt”, vertelt Robert de Boer van de Friese studentenvereniging. “In die filmpjes laten we zien wat we doen en wie we zijn.” Toch zijn studenten volgende week ook welkom. “We hebben een eigen gebouw aan de Tuinstraat. Normaal kunnen daar honderd mensen in, nu met de coronamaatregelen 24. Iedereen die binnenkomt moet zijn naam en telefoonnummer noteren zodat dit later eventueel gebruikt kan worden voor een bron- en contactonderzoek van de GGD.”

“Overdag zijn KEI-lopers welkom tussen 11.00 en 16.00 uur. Ze schrijven zich in via de website van de KEI. Per groep is er ruimte voor 24 personen. In de avond vanaf 19.00 uur is iedereen bij ons welkom, KEI-loper of niet. Ook dan geldt de 24 personen-regel. Dit gaat aan onze voordeur geregeld worden. Uiterlijk om 01.00 uur sluiten we. Dat is een hele harde grens.” Of De Boer zich zorgen maakt over het oplopen van het aantal besmettingen: “Veiligheid staat bij ons boven alles. Ik denk wel dat jongeren zelf niet heel erg vatbaar zijn voor het virus. Maar in de thuissituatie zijn er ook mensen, opa’s en oma’s bijvoorbeeld. Die moeten we beschermen.” Meer informatie over Bernlef is te vinden op deze website.

Cleopatra: “Wat we doen moet verantwoord zijn”

Bij Cleopatra maken ze zich wel wat zorgen. “De bedoeling is dat we maandag met onze activiteiten starten”, zegt Lyan van der Velde van de vereniging. “Ik hoop dat het allemaal doorgaat en dat de persconferentie van de premier geen streep door de plannen zet.” Bij Cleopatra, die haar sociëteit in de Kleine Pelsterstraat heeft, is het KEI-programma een combinatie van online en fysiek. “Iedere dag zijn we vanaf 16.00 uur geopend waarbij er rondleidingen gegeven worden, er kunnen vragen gesteld worden, er is een pubquiz, een escape-room en een cocktail-avond. Alle activiteiten zijn online mee te doen waarbij men elkaar ook kan zien.”

Maar enige zorgen dus? “Als donderdag tijdens de persconferentie blijkt dat het niet kan dan kunnen we altijd terugvallen op ons online-programma. We vinden het belangrijk dat we de activiteiten goed en veilig doen. We hebben een goed contact met de gemeente en de GGD waarbij we altijd hebben gezegd dat wat we doen verantwoord moet zijn.”

Informatie over Cleopatra is te vinden op deze website.