Groningse onderzoekers gaan coördinatie IC-bedden verbeteren

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Prof.dr. Taco van der Vaart, dr. Paul Buijs en dr. Gerdien Regts van Rijksuniversiteit Groningen gaan onderzoek doen naar de landelijke en regionale coördinatie van de schaarse plekken op Nederlandse Intensive Care-afdelingen. Daarvoor krijgen ze 150.000 euro subsidie van ZonMW.

De tweejarige studie wordt gehouden, omdat de coronapandemie aantoonde dat de maximale IC-beddencapaciteit snel bereikt wordt. “We kijken naar de lessen die we kunnen leren uit de eerste golf van de coronapandemie”, vertelt Van Der Vaart. “Op dit moment is er een grote schreeuw om meer IC-bedden, maar is dit echt nodig en zo ja, hoeveel bedden zijn dan voldoende?”

Het onderzoek richt zich ook op de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen, omdat bleek dat de levering daarvan onzeker was na de uitbraak van het virus in Nederland. Buijs: “Hoe kunnen maskers, jassen, handschoenen en andere beschermende uitrusting worden verdeeld over verschillende soorten zorginstellingen als er in het land een tekort aan voorraden is?”

De onderzoekers ondervragen ‘de belangrijkste stakeholders van de nationale en regionale coördinatiestructuren’. Maar ook de mening van artsen, verpleegkundigen en managers van ziekenhuizen in Nederland worden meegenomen. Daarvoor zijn de onderzoekers op zoek naar ziekenhuizen die interesse hebben om bij te dragen aan het project. Deze kunnen contact opnemen met de betrokken onderzoekers.