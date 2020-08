Groningse brandweer getrakteerd op ijsjes

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Brandweermensen die zaterdag dienst hadden op de post in Vinkhuizen zijn getrakteerd op ijsjes. “We gaan vandaag niet als de brandweer maar als een raket.”

De brandweerlieden waren in de kazerne aan het werk toen er voor de kazerne een personenauto stopte. De passant overhandigde een doos met ijsjes als dank voor al het werk dat men doet. De brandweer liet vervolgens via verschillende social media-kanalen weten dankbaar te zijn. “Het is een erg welkome traktatie. Dankjewel! Lief!”

In Groningen werd het zaterdag ruim 34 graden. Ook de komende dagen gaan tropisch verlopen. Naar alle waarschijnlijkheid blijft het in ieder geval tot komende donderdag boven de 30 graden.