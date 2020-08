Groningers willen wel water besparen, maar doen ze het ook?

nieuws

Foto: Nicole Koehler via Wikimedia Commons (CC 3.0)

Het overgrote deel (86 procent) van de Groningers is bereid meer water te besparen, zo blijkt uit recent van Direct research onder 500 Groningers. Maar Groningers gebruiken nog steeds 115 liter water per dag per persoon. Het Waterbedrijf Groningen wil deze hoeveelheid graag verlagen en komt daarom met bespaartips.

34 procent van de Groningers wil korter douchen, 35 procent wil hun plantjes sproeien met regenwater en 27 procent van de Groningers wil wel een waterbesparende douchekop te gaan gebruiken.

Dat is ook hard nodig. Het waterbedrijf verwacht dat het verbruik in 2050 stijgt ruim 140 liter per dag. Gemiddeld wordt er zo’n vijf keer per week

8 minuten gedoucht. Tijdens een douchebeurt wordt 70 liter schoon drinkwater verbruikt.

Waterbedrijf Groningen lanceert in dit kader vandaag een film met de titel: ‘Wordt de volgende crisis een watercrisis?’ In deze film wordt het belang van water besparen duidelijk en roepen we klanten op om mee te helpen. “Als we met z’n allen slimmer en bewuster omgaan met ons drinkwater”, zegt Riksta Zwart, “dan kunnen we samen het verschil maken en blijven zorgen voor voldoende water, ook tijdens warme en droge zomers!”