Groningers kunnen gratis regenton winnen

nieuws

Zoveel mogelijk Groningers aan een regenton helpen. Dat is het doel van de campagne ‘Win een Ton’ van Klimaatadaptatie Groningen.

De tonnen die Groningers kunnen winnen zijn speciaal voor deze actie gesigneerd door bekende Groninger artiesten en

organisaties, zoals FC Groningen, het Zeehondencentrum in Pieterburen en Swinder. De hoofdprijs is een ton bewerkt

door kunstenares Maria Koijck. Deelnemers kunnen ook installatiehulp winnen van een klusjesman

De actie gaat direct van start via de website en iedereen kan meedoen. De winnaars van Win een Ton worden op 13 september bekend gemaakt. . Daarnaast is via de website voor iedereen een kortingsbon – ter waarde van €17,50 – voor een regenton te downloaden die bij veel bouwmarkten is in te wisselen.