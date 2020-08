Groninger jongeren lopen corona op in Dokkum: “asociaal gedrag”

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Enkele jongeren uit Groningen hebben in Dokkum het coronavirus opgelopen. Dat meldt de Leeuwarder Courant.

In totaal gaat het om veertien mensen van in de twintig en de dertig. De eerste besmettingen zouden hebben plaatsgevonden tijdens een feestje in de huiselijke kring. Het is daarna doorgegeven op een terras in het uitgaansleven van Dokkum. De meeste jongeren kennen elkaar.

Een van hen had al klachten toen hij naar de kroeg ging en daar meerdere mensen besmette. Wim Kleinhuis, directeur van de Veiligheidsregio Fryslân, noemt dat in de Leeuwarder Courant daarom: “Asociaal gedrag”.