Groningen zoekt verkoeling tijdens tropische dag

foto Andor Heij. Stadsstrand

De temperatuur in Groningen bereikte zaterdag aan het begin van de middag al de tropische waarde van ruim 32 graden.

Voor velen het sein om de verkoeling buiten de stad aan het water op te zoeken. Het Paterswoldsemeer was populair. Maar ook in de stad was het stadsstrand (foto) al snel behoorlijk vol.

In de stad was het rustiger dan normaal, maar de terrassen op de Grote Markt werden goed bezocht. Door de hitte werden ook diverse oefenwedstrijden of trainingen naar de ochtend verplaatst of gaan in de avond plaats vinden.

Volgens OOG weerman Johan Kamphuis blijft het zeker tot woensdag en misschien wel donderdag zeer warm. Daarna gaat de temperatuur wat omlaag, maar het blijft zomers warm.