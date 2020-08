Groningen maakt kans op titel ‘Europese Innovatiehoofdstad’

nieuws

Foto Andor Heij. Noorderplantsoen

De gemeente Groningen is één van de twaalf steden die kans maakt op de titel “Europese innovatiehoofdstad van het jaar”, en op de hoofdprijs van 1 miljoen euro.

Groningen kreeg de nominatie mede dankzij het project Vitamine G, een project dat ruim honderd duurzame suggesties opleverde. Met de prijs worden Europese steden in het zonnetje gezet die vernieuwende ecosystemen ontwikkelen, die het leven van hun inwoners verbeteren. Ook Leeuwarden zit in de finale. Andere finalisten zijn onder meer Gent, Leuven, Milaan, Reykjavik, Valencia en Wenen.

De hoofdprijs bedraagt 1 miljoen euro. Vijf andere steden krijgen de tweede prijs van elk 100 duizend euro. De twaalf deelnemende steden geven in september een pitch in Brussel. De winnaars worden later die maand bekendgemaakt.