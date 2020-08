Groningen en Coevorden gaan samenwerken bij 350ste viering Bommen Berend

nieuws

Foto: Gemeente Coevorden

De gemeentes Groningen en Coevorden gaan samenwerken bij de viering van het verslaan van de bisschop van Münster, wat in 2022 350 jaar geleden is. Woensdagmiddag ondertekenden Harrie van Ham (KKV Groningen) en burgemeester Bouwmeester van Coevorden een convenant.

De samenwerkende partijen willen de activiteiten op elkaar afstemmen en elkaar aanvullen. Op deze manier zitten de twee steden niet in elkaars vaarwater. In beide steden komen kunsttentoonstellingen uit 1672 en het jaarlijkse jeugdtheaterstuk wordt in beide steden opgevoerd.

Ook denken de plaatsen na over het opzetten van een fiets-, wandel- en ruiterroute tussen de twee plaatsen. Over de route wordt mogelijk ook een bevrijdingsvuur uitgewisseld tussen de twee steden.

Foto: Gemeente Coevorden