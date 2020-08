Gronical Dizziness houdt open training

nieuws

Foto: Martine Bootsma

De Ultimate frisbee-vereniging Gronical Dizziness organiseert aanstaande maandag een open training. De dag is bedoeld om mensen kennis te laten maken met de frisbee-sport.

De Gronical Dizziness bestaat dit jaar 35 jaar en daarom organiseert men verschillende activiteiten. “Momenteel starten de scholen weer en dat betekent dat ook de sportverenigingen weer starten met de trainingen”, laat een woordvoerder weten. “Om een goede impressie te geven organiseren we een open training voor iedereen die tussen de 8 en 17 jaar oud is. En inderdaad, het is één van de activiteiten vanwege ons 35-jarig bestaan.”

Maar Ultimate frisbee. Wat is dat precies?

“Het is een fanatieke teamsport. Er zijn twee teams die tegen elkaar spelen. Doel van het spel is om iemand van jouw team de frisbee te laten vangen in het vak aan de overkant van het veld. Dan scoor je een punt. Je mag niet lopen met de frisbee, dus je moet veel met elkaar overspelen. De tegenstander mag proberen de frisbee te onderscheppen als deze in de lucht is.”

Wanneer vindt de open training plaats?

“Dat is op maandag 24 augustus. Voor de 8 tot 13-jarigen duurt het van 17.30 tot 18.30 uur, voor 14 tot 17-jarigen begint het om 17.30 tot en met 19.00 uur. Het vindt plaats op Sportpark Het Noorden aan de Plataanlaan.” Meer informatie is te vinden op deze website.