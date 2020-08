GroenLinks wil zo snel mogelijk jaarwisseling zonder consumentenvuurwerk in Groningen

nieuws

Foto: Picjumbo via Pixabay.com

De Groningse gemeenteraadsfractie van GroenLinks wil woensdag van het college horen hoe ze ervoor gaat zorgen dat de jaarwisseling in Groningen zo snel mogelijk zonder consumentenvuurwerk verloopt.

“Eerder dit jaar gaf de burgemeester aan dat het college voorstander is van een Oud en Nieuw zonder consumentenvuurwerk”, aldus fractievoorzitter Mirjam Wijnja. “In de huidige plannen vinden we niets terug over hoe het college dit wil vormgeven. Om dat te bereiken moet je nu beginnen en flink vaart maken. Wij willen van het college horen hoe zij daar wil komen.”

Volgens de fractie van GroenLinks moet er nu al een ‘stevig stappenplan’ komen om jaarwisseling zonder consumentenvuurwerk te bereiken. De plannen voor de jaarwisseling 2020/2021 worden aanstaande woensdag in de

gemeenteraad besproken.