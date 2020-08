GRC en Zeeman willen stijgende lijn ondanks Coronabreak voortzetten

sport

Foto Martijn Minnema: GRC Groningen - Roden.

Voetbalclub GRC Groningen wil de stijgende lijn, waar het zich voor de Coronabreak in bevond, komend seizoen voortzetten. Coach Gerard Zeeman denkt dat een eindnotering tussen de plekken vijf en acht in de eerste klasse F (zondag) wederom haalbaar is.

Op het moment dat de competitie vanwege het Coronavirus werd stilgelegd stond GRC achtste, maar het gat naar de nummer drie SVBO was slechts vier punten. Ook aan het avontuur in de districtsbeker, waarin het nog één knock-outwedstrijd verwijderd was van de halve finale, kwam abrupt een einde. De halve finale zou toegang hebben gegeven tot het landelijke KNVB bekertoernooi waarin ook betaalde voetbal clubs actief zijn. “Dat was voor ons erg teleurstellend”, aldus Gerard Zeeman.

Komend seizoen

Zeeman: “In een onzekere tijd is de selectie ondanks het vertrek van Gerwin Meijerink en Rik Slomp intact gebleven en er zijn zelfs spelers bijgekomen. Dat zijn Rafael Djemani, die overkomt van VV Hoogezand, Marc Huft van DVC Appingedam en Asaël Dania kwam over van VV Haren.” Doordat er maar twee spelers zijn weggegaan en er versterkingen bij zijn gekomen, denkt Zeeman dat zijn ploeg even goed kan presteren als vorig jaar en hij hoopt dat het zelfs beter zal gaan.

GRC Groningen zal van 30 augustus tot en met 12 september samen met stadsgenoot GVAV Rapiditas, ’t Fean’58 en Broekster Boys (zat) gaan uitmaken welke twee ploegen zich plaatsen voor de tweede ronde van de noordelijke districtsbeker. Zeeman noemt dat een zware poule, omdat zijn ploeg het vorig jaar tegen GVAV Rapiditas al moeilijk had en Broekster Boys in de eerste klasse van het zaterdagvoetbal uitkomt. Desalniettemin wil GRC Groningen wederom een belangrijke rol spelen in de districtsbeker.

Op 22 september begint de competitie voor de Groningers.

