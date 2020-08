Gratis perenbomen verkeren in shock 

nieuws

Marco Toet / Flickr/ CC2.0-by-nd

De vierduizend gratis perenbomen, die zaterdag bij Tuin in de Stad worden uitgedeeld, verkeren in een shock. Vrijdagmiddag is de vrachtwagen vol boompjes aangekomen.



Uit de koeling staan ze nu in de winterstand in warm Groningen buiten te wachten op een nieuw leven. Ze zijn bij aankomst direct nat gespoten en worden nat gehouden.

De bomen waren oorspronkelijk bestemd voor de export. Nu ze uit de koeling gekomen zijn is er kans dat ze nog deze herfst gaan bloeien. Om de overlevingskans te vergroten is het beter deze herfstbloesem direct weg te halen.

Hier en daar rijzen twijfels over de overlevingskansen (zie de onderste tweet). Echter, niet geschoten is altijd mis.

Uitladen, wortels in water pic.twitter.com/p2xpdr3rTp — Frans Kerver (@vetteviscom) August 21, 2020

Deze Conferenceperen bomen zijn geënt op onderstammen van een kweepeer. Zoals MeerBomenNu al aangeeft is dit niet het moment om aan te planten, de bomen krijgen een enorme shock. Daarbij wordt niet vermeld dat de kans heel groot is dat de ent dit niet gaat overleven. — Muis Luijten (@MuisDicht) August 21, 2020