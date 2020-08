Gratis af te halen: vierduizend perenbomen

nieuws

Belangstellenden kunnen zaterdag tussen 13 en 16 uur gratis perenbomen ophalen bij “Tuin in de Stad” aan de Tarralaan. Wethouder Glimina Chakor geeft de eerste boom weg.

De organisatie “Meer Bomen Nu” heeft de afgelopen twee weken 50 duizend bomen ingekuild die in het najaar door heel het land geplant worden. Ook in Groningen staan vijfduizend appel- en perenbomen klaar. Vorige week echter kreeg de organisatie ineens 150 duizend gratis perenbomen aangeboden die vanwege corona niet verkocht konden worden.

Door de bomen op te halen en te planten kunnen Groningers hun omgeving vergroenen. Voor een perenboom is drie vierkante meter grond voldoende. De bomen zijn gratis, maar een donatie is welkom. Je kunt ook meerdere bomen afnemen: vanaf 25 stuks kan dat via een online formulier aan ‘klimaatadaptatiegroningen.nl.”

De bomen moeten direct worden gepland en dienen veel water te krijgen. Ze komen uit een koelcel en zijn in winterstand. Zodra ze in de grond zijn gezet gaan ze bloeien.