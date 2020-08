Glazenwasser vast in gondel KPN-gebouw

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een glazenwasser is maandag in het begin van de middag met zijn gondel vast komen te zitten bij het KPN-gebouw. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Hulpdiensten kregen rond 12.00 uur de melding dat een glazenwasser vast was komen te zitten. Daarop rukte men uit met een tankautospuit. “De gondel zit vast ter hoogte van de bovenste verdieping van het gebouw”, vertelt Wind.

Het is niet voor het eerst dat een glazenwasser vast komt te zitten in een gondel bij het gebouw nabij het Hoofdstation. In november 2018 gebeurde dit ook. Toen zaten twee glazenwassers enige tijd vast. Zij konden uiteindelijk door de brandweer bevrijd worden.

Later meer.