GGD’en: “Mensen houden zich niet aan de regels, dweilen met de kraan open”

nieuws

Foto: 112groningen.nl

De GGD GHOR maakt zich zorgen over het toenemend aantal coronabesmettingen in ons land. Oorzaak van de toename is volgens de koepelorganisatie dat mensen zich niet houden aan de basisregels.

Nederland is verdeeld in 25 GGD-regio’s. Door middel van bron- en contactonderzoek krijgt men in de regio’s een steeds beter beeld van de verspreiding van het virus. “Feestjes en sociale ontmoetingen thuis en in de horeca waarin de 1,5 meter niet wordt aangehouden, niet in isolatie of quarantaine willen gaan, contacten verzwijgen tijdens het bron- en contactonderzoek. We zien het steeds vaker langs komen in onze dagelijkse praktijk. Dit risicovol gedrag leidt tot een stijgend aantal besmettingen en het belemmert ons om ons werk te doen”, aldus de GGD GHOR.

Stijging heeft primair te maken met ons gedrag

De afgelopen weken is het aantal besmettingen fors toegenomen. Met name in de regio’s van de vier grote steden, de regio West-Brabant en Hollands-Midden stijgt het aantal besmettingen hard. In Groningen steeg het aantal positieve besmettingen van 367 op 1 juli naar 408 op dit moment. “De stijging heeft primair te maken met het gedrag van mensen. Er zijn opvallend veel overeenkomsten tussen de regio’s waar het aantal besmettingen flink oploopt.”

“Gedrag strookt niet met de basisregels”

“Er is een toenemend aantal feestjes thuis en elders, met steeds meer nauwe contacten. Daarnaast zijn er ook meer sociale bijeenkomsten als bruiloften en begrafenissen waar de 1,5 meter afstand niet wordt nageleefd. Het gedrag van mensen strookt niet met de basisregels van de overheid. Dit betreft veelal de leeftijdsgroep tot 40 jaar. Daarmee ontstaan via een stijgend aantal clusters fors oplopende besmettingsaantallen. Als mensen zich niet aan de gedragsregels houden, dan is het dweilen met de kraan open.”