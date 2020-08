GGD: ‘Zes nieuwe coronabesmettingen in provincie Groningen, één sterfgeval

nieuws

Het aantal coronabesmettingen in de provincie Groningen is sinds zondagmiddag met zes toegenomen. Dat blijkt uit de laatste besmettingscijfers van de GGD, die de dienst maandagmiddag naar buiten bracht. Eén patiënt overleed aan de gevolgen van het virus.

Met de zes nieuwe besmetting zijn nu 576 besmet geweest met het coronavirus sinds de uitbraak in maart. Negentien mensen overleden aan de gevolgen van COVID-19. Het RIVM maakt maandag melding van drie nieuwe besmettingen. Volgens de Rijksdienst zijn er geen ziekenhuisopnames in de provincie geweest sinds begin mei.

Landelijk werden 574 nieuwe besmetting vastgesteld. In Nederland werden gemiddeld 8 mensen per dag opgenomen in een ziekenhuis, op basis van cijfers van de laatste drie dagen. Drie daarvan belandden op een Intensive Care. Het reproductiegetal (de hoeveelheid nieuwe infecties die een gemiddelde besmette patiënt veroorzaakt) staat op 1,19. Zo’n 51.700 mensen zijn besmettelijk.