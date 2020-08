GGD: ‘Corona heeft afgelopen dagen twee levens geëist in Groningen’

nieuws

Het coronavirus heeft afgelopen dagen aan een tweede persoon in onze provincie het leven geëist. Maandagmiddag meldde OOG Tv al dat er één persoon was komen te overlijden.

Uit gegevens van de GGD blijkt dat afgelopen vrijdag een persoon is overleden die positief getest was op het coronavirus. Maandag werd er nog een sterfgeval doorgegeven. Het totaal aantal overlijdens in onze provincie komt daarmee op 19. Sinds zaterdag 16 mei waren er in onze provincie geen mensen meer overleden aan het virus. Voorts meldt de GGD dat het aantal besmettingen steeg naar 576. Zondag stond dit aantal nog op 570.

Delfzijl, Veendam en Westerwolde

De gegevens van het aantal positief geteste personen wijken af van de gegeven van het RIVM. De Rijksdienst meldt dat er sinds zondag drie personen positief getest zijn. Het verschil wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt doordat het RIVM haar ijkpunt ’s ochtends om 10.00 uur heeft, de GGD heeft deze waarschijnlijk later. Uit open data van het RIVM blijkt dat de drie positieve testen afgenomen zijn in de gemeenten Delfzijl, Veendam en Westerwolde.

Gemeente Groningen

In vergelijking met de cijfers van vorige week maandag steeg het aantal positieve testen het snelst in de gemeente Groningen. Daar kwamen er 23 personen bij waarmee het totaal op 287 komt. In Delfzijl steeg het aantal met 13, Midden-Groningen 5, Veendam 3, Westerwolde 3 en Stadskanaal 2. In de overige gemeenten zijn de tellers afgelopen week op 0 blijven staan.