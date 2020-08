GGD: “Afgelopen week 60 nieuwe besmettingen, helft jonger dan 30 jaar oud”

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

In de provincie Groningen zijn de afgelopen zeven dagen zestig nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Van hen is de helft dertig jaar oud en jonger. Dat blijkt uit cijfers van de GGD Groningen.

“Van de 60 zijn er 32 met een leeftijd tussen 15 en 30 jaar oud”, laat de GGD weten. “Bij een derde van deze personen was sprake van terugkeer uit het buitenland. Bij bijna de helft van de nieuwe besmettingen is een bron bekend. In de provincie is sprake van een aantal kleine clusters.” De GGD ziet ten opzichte van de weken hiervoor een duidelijke stijging van het aantal besmettingen. Door het uitgebreide bron- en contactonderzoek probeert men de verspreiding van het virus zo snel mogelijk te stoppen.

Recordaantal mensen laat zich testen

Het aantal mensen dat sinds de uitbraak van het virus besmet is staat nu op 477. Het daadwerkelijke aantal besmettingen ligt hoger omdat voor 1 juni niet iedereen met klachten getest kon worden. Het aantal mensen dat zich laatst testen bereikte afgelopen zeven dagen een nieuw record. In de periode van 5 tot 11 augustus kwamen 3.054 mensen langs om zich te laten testen. Nog niet eerder waren het zoveel. Van de 3.054 mensen bleken er 42 positief te zijn. Dit komt neer op 1,4 procent.

In totaal zijn er sinds 1 juni 20.993 mensen getest.