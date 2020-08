GGD: “Afgelopen week 52 nieuwe besmettingen in Groningen”

nieuws

In de afgelopen week zijn er in de provincie Groningen 52 personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit de wekelijkse update van GGD Groningen.

In totaal is er nu bij 529 personen in onze provincie het coronavirus vastgesteld. Een week geleden lag dit aantal op 477. Ruim de helft van de 52 nieuwe gevallen betreft personen die in de leeftijd van 18 tot en met 30 jaar zijn. Onder de 18 jaar is slechts 1 besmetting gemeld. De rest is ouder dan 30 jaar. De GGD laat daarnaast weten dat bij ruim de helft van de nieuwe besmettingen een bron bekend is. Het aantal mensen dat overleed aan het virus blijft staan op zeventien. Dit aantal is sinds zaterdag 16 mei niet veranderd.

“Lichte daling in het aantal besmettingen”

“In vergelijking met vorige week is er een lichte daling in het aantal besmettingen in de provincie”, zegt de GGD. “Door het uitgebreide bron- en contactonderzoek, de daaruit volgende quarantaine adviezen voor nauwe contacten en het testen van contacten met klachten, wordt geprobeerd de verspreiding van het virus via de besmette personen zo snel mogelijk te stoppen.”

Meer personen getest

Daarnaast zijn er de afgelopen week weer meer personen in Groningen getest op het virus. In totaal kwamen 3.983 mensen langs voor een test. Van hen waren 39, dat is 1 procent, positief. Een week eerder werden er nog 3.054 testen afgenomen. Sinds 1 juni kan iedereen zich laten testen. In totaal hebben hier nu 24.976 personen gebruik van gemaakt.