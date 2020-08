GGD: “Afgelopen week 50 nieuwe besmettingen in Groningen”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

In de provincie Groningen is sinds vorige week woensdag bij 50 mensen het coronavirus vastgesteld. Dat blijkt uit cijfers van de GGD Groningen die woensdagmiddag gepresenteerd werden.

Het totaal aantal personen bij wie het virus in onze provincie is vastgesteld sinds de uitbraak van het coronavirus in maart komt daarmee op 579. Van de 50 nieuwe besmettingen is bijna de helft tussen de achttien en dertig jaar oud. Twee personen met een nieuwe besmetting zijn jonger dan achttien jaar, maar ouder dan twaalf jaar. Een kwart van de nieuwe besmettingen had een vermoedelijke besmettingsbron in het buitenland. Een aanzienlijk deel van de besmettingen hoort bij het cluster dat werd aangetroffen in het asielzoekerscentrum in Delfzijl. Twee mensen kwamen afgelopen week te overlijden waarmee het totale dodenaantal nu op 19 staat.

Licht dalende trend

Uit cijfers blijkt dat ook deze week de licht dalende trend van het aantal nieuwe besmettingen wordt voortgezet. Door het uitgebreide bron- en contactonderzoek van de GGD, en de daaruit volgende quarantaine-adviezen voor nauwe contacten en het testen van contacten met klachten, probeert men de verspreiding van het virus via besmette personen zo snel mogelijk te stoppen.

Recordaantal afgenomen testen

Een recordaantal mensen liet zich afgelopen week testen op de GGD-testlocatie bij het UMCG en op de nieuwe locatie in Veendam. In totaal werden er 4.525 mensen getest. In de week daarvoor stond dit aantal op 3.983. Van deze 4.525 testen waren 27 positief, dat is 0,6 procent. Sinds 1 juni kan iedereen getest worden. Het totaal aantal afgenomen testen in onze provincie staat nu op 29.501.