Gewonde bij steekpartij Boelemaheerd, dader voortvluchtig

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Op de Boelemaheerd in de Groningse wijk Beijum heeft maandagmiddag een steekincident plaatsgevonden. Daarbij is een persoon gewond geraakt.

De steekpartij vond plaats rond 15.45 uur. “We zijn met meerdere surveillancewagens ter plaatse”, vertelt een politiewoordvoerder. “Eén persoon is gewond geraakt. Die wordt op dit moment medisch behandeld. Wij zijn ondertussen gestart met sporenonderzoek en we zijn een zoekactie gestart naar de dader.” Een signalement van de dader ontbreekt op dit moment nog.

Volgens incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl is er een ruzie op straat geweest waarbij het slachtoffer meerdere keren gestoken zou zijn. “Het slachtoffer is na het steekincident in de richting van de Ypemaheerd gevlucht. De straat is afgesloten, en ook een steegje is met politielint afgezet.”

Later meer.