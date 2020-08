Gevoel van onveiligheid bij hockeyclub op Zernike Campus na overval op clublid

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De schrik zit er goed in bij de Groningse hockeyvereniging GCHC op de Zernike Campus. Dinsdagavond werd een clublid van de vereniging overvallen. “De gevoelens van onveiligheid nemen toe”. Dat laat GCHC weten op de website hockey.nl.

Het bestuur van de hockeyclub was dinsdagmiddag aanwezig in het clubhuis. Een groep ‘onverlaten’ hield zich in de buurt van het clubhuis op. “Ze wilden in eerste instantie niet vertrekken, maar na herhaald aandringen van onze kant gingen ze toch”, vertelt voorzitter Myrthe Goodijk van GCHC in het artikel op de website. “Kort daarna overvielen ze dus iemand van onze club. Dat was voor ons allemaal enorm shockerend. Aan de hand van camerabeelden bij ons clubhuis kon het slachtoffer van de overval bevestigen dat het om dezelfde figuren ging.”

Het gevoel van onveiligheid neemt de laatste tijd toe bij de vereniging. Het sportcomplex ligt behoorlijk afgelegen van de bewoonde wereld en lijkt daarmee een populair doelwit van criminelen. “De politie vertelde ons dat de onverlaten mogelijk het motief hadden om bij ons in te breken. Dat is niet voor de eerste keer het geval. Wij als bestuur hadden al contact met de beveiligingsafdeling van de Rijksuniversiteit, maar wij denken dat er nog intensievere controles nodig zijn. We vinden het zeer zorgwekkend wat hier gebeurt.”

De overval vond dinsdagavond plaats rond 18.30 uur. Wat er precies buit is gemaakt, wordt niet gezegd. De politie is nog volop bezig met haar onderzoek.

