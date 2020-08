Gereformeerde Kerk Onnen brengt kerkdienst naar buiten

nieuws

De Mottenbrink met links het kerkgebouw en rechts een deel van het weiland. Foto: Google Streetview

De GKv Onnen ziet de coronacrisis als een kans om zaken eens anders aan te pakken. Volgende week zondag houden zij hun startdienst van het nieuwe kerkelijk jaar in de buitenlucht.

De kerkleden zullen dan plaatsnemen in een weiland aan de Mottenbrink, schuin tegenover het kerkgebouw. Nico Oudman van de kerkelijke gemeente vertelde zaterdag in Haren Doet hoe dat idee tot stand kwam.

“De plannen zijn sinds de zomervakantie gekomen omdat we zelf op vakantie waren in Zwitserland. Op een zondag hoorde ik dat daar een openluchtdienst werd gehouden, en toen dacht ik ‘waarom doen wij dat niet?’. Dat is de aanleiding geweest om ook eens een keer hier een openluchtdienst te houden.”

De dienst vindt plaats vanaf een creatieve verhoging. “Zo’n predikant die voorgaat moet natuurlijk iets hoger staan dan de rest van de mensen. Daarvoor heb je dan een boerenwagen nodig, waarop hij kan staan. We hebben één keer in de 14 dagen een doventolk, die zal ook iets hoger moeten zitten zodat de mensen haar kunnen zien. Dan komt er ook nog eens een piano op te staan. En denk niet dat daar honderden mensen komen, er komen daar tientallen mensen. Als daar veertig mensen komen dan zijn wij blij”, aldus Oudman.

Volgende week zondag is het voor de GKv Onnen de startzondag. Dat is mede een reden om naar buiten te gaan. “Andere jaren doen we dat meestal op een avond als gemeente en hebben we wat leuke activiteiten met elkaar. Je probeert iets te vinden waarmee je het markeert.”

Luister hier het interview met Nico Oudman terug:

Your browser doesn't support the audio element. Download the file here

Voor de technische mensen wordt het nog wel even doorwerken, want de dienst wordt ook live gestreamd. ” Ik zag nu net vanochtend de mensen die de beamer bedienen buiten lopen, zelfs in het weiland om te kijken of het lukt met het streamen. Ze houden wel van uitdagingen, want toen corona zijn intrede deed om het maar even zo te zeggen toen werden zij voor uitdagingen geplaatst hoe wij nu zo’n dienst uit kunnen zenden. Op een gegeven moment zie je steeds meer camera’s verschijnen in zo’n kerkzaal.”