Gemeente wil fietsers laten wachten bij rotonde Hoendiep

Foto: Op 't Vinkentouw

De gemeente wil de voorrang voor fietsers bij de rotonde Hoendiep – Johan van Zwedenlaan opheffen. De wijkoverleggen van Vinkhuizen, De Held en Hoogkerk zijn tegen.



In juli 2019 heeft de gemeente hierover al een besluit aangekondigd. Tegen dat besluit hebben de wijkoverleggen van Vinkhuizen, De Held en Hoogkerk direct bezwaar ingediend. Op die bezwaren is een jaar later nog geen besluit genomen.

Naar aanleiding van de bezwaren en een actie van Tom Rustebiel, raadslid van D66, is het plan opnieuw naar de tekentafel gegaan. Het nieuwe voorstel verschilt van het besluit van vorig jaar: de voorrang van fietsers wordt opgeheven en het fietspad wordt een klein beetje verlegd.

Wijkoverleg Vinkhuizen: ‘Er was namelijk aangetoond dat de rotonde niet voldeed aan de normen. De gemeente is van plan de bezwaren af te wijzen. De rotonde is volgens de gemeente niet prettig voor weggebruikers. Zij moeten het fietsverkeer vanuit meerdere hoeken in de gaten houden. Volgens de gemeente is het veiliger dat fietsers wachten. Ze ziet een goed voorbeeld in de rotonde Hoendiep – Eendrachtskade – Aweg, waar fietser ook voorrang aan het autoverkeer moeten verlenen’.