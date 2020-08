Gemeente sluit café Het Feest: “Ik sta echt met mijn mond vol tanden”

nieuws

Foto: google maps

Cafe Het Feest aan de Peperstraat in de binnenstad van Groningen moet de komende tijd de deuren gesloten houden. Aanleiding is het overtreden van de coronamaatregelen.

“We doen er alles aan om ons te houden aan de maatregelen”, vertelt eigenaar Jacob Jan Groeneweg van Het Feest. “Het wordt in onze zaak omgeroepen dat mensen moeten blijven zitten en het personeel wijst klanten er bij binnenkomst op en ook gedurende hun bezoek.” Maar toch is het dus misgegaan? “Ja, klaarblijkelijk. Mensen zijn gaan dansen. Ondanks dat ons personeel direct is gaan waarschuwen is het gezien door mensen van de handhaving. Met als gevolg dat ik nu dicht moet.”

Per wanneer is de sluiting?

Die is direct ingegaan. Dus ik mag niet meer open. Ik heb echter besloten om wel open te gaan. Ik ben het gewoon niet eens met hoe het gaat. Als ondernemers doen we er alles aan om ons te houden aan de maatregelen. Als klanten dan toch gaan dansen, ondanks dat je ze hebt gewaarschuwd, dan worden wij gestraft en wordt onze broodwinning afgenomen terwijl je eigenlijk de klanten zou moeten straffen. Ik sta echt met mijn mond vol tanden.”

Dit is ook niet de eerste keer dat er wat speelt hè?

“Nee klopt. Twee weken geleden is er ook gedreigd met een sluiting. Toen waren er ook mensen aan het dansen. Na overleg met Koninklijke Horeca en de burgemeester is die straf toen omgezet in een waarschuwing. Dat werd gedaan omdat uit onderzoek was gebleken dat er hier nooit iets aan de hand is, dat ik mij keurig aan de regels houd. Nu hebben ze dus alsnog iets.”

Hoe gaat het nu verder?

“Ik weet het niet. We zien wel wat er vanavond gaat gebeuren. Ik vind in ieder geval dat ik een statement moet maken, dat dit beleid niet door de beugel kan.”